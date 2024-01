Riforme: Romeo, ‘su premierato domani con proposta da far ‘sigillare’ ai leader’**

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Sul ddl premierato e sugli emendamenti di maggioranza “domani ci rivediamo a mezzogiorno, per vedere se poi alla fine c’è questa proposta che poi “dovrà essere in qualche modo sigillata, uso questo termine, dai leader dei partiti del centrodestra”. Lo dice Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, al termine dell’incontro di maggioranza in Senato sul premierato.