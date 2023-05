Riforme: Salvini, ‘l’autonomia è più avanti, si sono persi 20 anni’

Maggio 14, 2023

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Avere governi stabili, con il voto mai messo in discussione da giochi politici, è fondamentale. Può può essere il presidente del Consiglio, il premierato, ci sono tanti modelli, l’importante è che il voto degli italiani non possa essere tradito da giochi di palazzo”. Lo ha detto Matteo Salvini a Radio24 a proposito delle riforme.

“L’autonomia è più avanti, è stata approvata in Cdm, ha avuto l’ok da Mattarella, è in discussione in Parlamento -ha spiegato il leader della Lega-. Significa attuare quello che la Costituzione prevede, si sono persi 20 anni. Le altre riforme avranno i loro passaggi. Con l’una e l’altra insieme, entro fine legislatura, avremo un Paese federale con governi più stabili”.