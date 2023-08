Agosto 19, 2023

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Le riforme promesse, come quella in senso presidenziale, quella dell’autonomia differenziata o la separazione delle carriere per i magistrati, si faranno, a differenza degli ultimi quarant’anni, perché adesso c’è una donna come premier”. Lo dice Daniela Santanché, ministra del Turismo, intervistata da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).