Riforme: Schlein, ‘con premierato più poteri a capo governo e Colle più debole, non ci stiamo’

12 Ottobre 2024

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Si fa fatica a trovare un costituzionalista nelle audizioni fatte in Parlamento, che dica che quella del premierato sia una buona riforma. E’ una riforma che accentra il potere nelle mani del capo del governo e indebolisce Parlamento e presidente della Repubblica. Noi non ci stiamo a mettere in discussione i poteri di garanzia e equilibrio del presidente della Repubblica”. Così Elly Schlein alla festa del Foglio.