Riforme: Schlein, ‘da Meloni fumogeno per coprire buchi manovra’

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni non sa cosa altro inventarsi per coprire i buchi di questa manovra e allora ha lanciato un fumogeno per sviare l’attenzione. Contrasteremo questa riforma sul premierato. Quando dicono che questa riforma non intacca le prerogative del capo dello Stato mentono sapendo di mentire”. Così Elly Schlein alla Direzione Pd.