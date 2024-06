Riforme: Schlein, ‘Meloni non vuole dialogo, vuole liste bloccate per suo partito personale’

2 Giugno 2024

Roma, (Adnkronos) – Della polarizzazione Meloni-Schlein “bisognerebbe chiedere alla presidente del Consiglio. Ci hanno convocato una sola volta per una riforma e noi non siamo per il muro contro muro ma per una riforma coerente, abbiamo proposto la sfiducia costruttiva”, e sulla legge elettorale “Meloni vuole tenersi strette le liste bloccate perchè guida un partito personale”. Lo ha detto Elly Schlein a In mezz’ora.