Riforme: Schlein, ‘no al premierato, legge elettorale va cambiata’

26 Luglio 2024

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Questa legge elettorale va cambiata. Sulla riforma costituzionale, il Governo ci ha coinvolto una sola volta e abbiamo portato le nostre proposte. Siamo contrari al premierato perché non esiste in nessun altro Paese, perché mette a rischio l’equilibrio tra i poteri che è tutelato dalla nostra Costituzione”. Così Elly Schlein al Giffoni Film Festival.

“Il premierato accentra i poteri nelle mani di chi guida il governo. Se passasse, ci troveremmo di fronte al fatto che sarebbe il governo a decidere della vita del Parlamento. – afferma la segretaria del Partito Democratico – In quella sede abbiamo portato le nostre proposte, tra queste la sfiducia costruttiva che ci sembrava una cosa opportuna perché aiuta a evitare le crisi al buio, ma non è stata presa in considerazione. Il premierato rappresenta un argomento furbissimo ma in realtà la democrazia è una cosa molto più complessa e molto più preziosa”.

Schlein aggiunge: “Dietro quel ‘decidete voi’ c’è un grande ‘decido io’, perché se nel premierato si potrà scegliere un giorno solo ogni 5 anni, oggi tutti i giorni dei 5 anni di legislatura i cittadini hanno la possibilità di chiederci conto delle scelte che prendiamo in Parlamento. Se vogliamo dare più potere ai cittadini – ribadisce Schlein – resto dell’idea che bisogna cambiare la legge elettorale vigente, perché è giusto che ciascuno possa scegliersi i propri rappresentanti”.