Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Se hanno già deciso come va a finire, non è un vero confronto. Ed è difficile discutere. Sarebbe difficile discutere di riforme costituzionali impegnative, se loro continuassero ad andare dritti su riforme altrettanto importanti a cui noi siamo contrari come l’autonomia differenziata”. Così Elly Schlein al Tg3.