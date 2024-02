Riforme: Schlein, ‘se resta elezione diretta premier, da Pd ferma e dura opposizione’

Febbraio 1, 2024

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “La maggioranza non si disturbi per noi, abbiamo chiarito dal primo giorno che possono cambiare quello che ritengono per i loro scambi interni, ma se rimane l’elezione diretta del Presidente del Consiglio avranno dal Partito Democratico l’opposizione più ferma e dura che possiamo mettere in campo”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein

“Tanto più che il premierato, come La Russa stesso ha ammesso, indebolisce la figura del Presidente della Repubblica, oltre che il Parlamento”.