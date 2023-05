Riforme: Silvestri, ‘esistono criticità ma da M5S soluzioni diverse’

Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Con Meloni abbiamo concordato sull’esigenza di avere un Paese stabile, ma non siamo d’accordo con le misure che ci ha proposto. Noi non siamo d’accordo con le elezioni dirette del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio, e non siamo d’accordo nemmeno su alcuni principi generali. Ad esempio sul tema delle autonomie, che per come è pensato indebolirebbe il Parlamento”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, a Metropolis il web talk del gruppo Gedi.