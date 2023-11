Riforme: Siracusano, ‘lavoreremo per i 2/3 dei voti, referendum non ci spaventa’

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “La riforma costruita dal ministro Casellati non intacca le prerogative del Quirinale. Purtroppo negli ultimi anni i presidenti della Repubblica che si sono susseguiti sono stati spesso costretti ad intervenire per colmare dei vuoti politici. Ecco, noi vogliamo evitare che possano esserci nuovamente quei vuoti, lasciando intatto il ruolo di garante della Costituzione che ha il capo dello Stato”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, in un’intervista a “Il Tempo”.

“Coinvolgeremo tutti, nessuno escluso. Ci aspettiamo senso di responsabilità e proposte costruttive. Ma non accetteremo pregiudizi ideologici o atteggiamenti ostruzionistici. Il governo vuole trasformare in realtà una riforma necessaria, se altri cercano bandierine politiche da sventolare andranno a sbattere. Con il governo Meloni – prosegue – le opposizioni hanno sempre avuto spazio nelle Commissioni e nelle Aule, e lo dimostrano i numerosi emendamenti che non portano la firma di gruppi di maggioranza approvati nei provvedimenti. Il Parlamento sarà protagonista nel condurre in porto questa riforma”.

“Vogliamo andare veloci, ma l’iter per una riforma costituzionale ha i suoi tempi. Approvare il premierato con il voto dei 2/3 del Parlamento sarebbe una prova di grande maturità per tutta la nostra classe politica. Proveremo a raggiungere questo obiettivo, ma in caso contrario il referendum non ci spaventa”, conclude il sottosegretario Siracusano.