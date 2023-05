Riforme: sondaggio, 46,6% favorevole al presidenzialismo

Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag (Adnkronos) – ‘Porta a Porta’ pubblica il sondaggio realizzato da Euromedia research, relativo al giudizio degli italiani sulle riforme. Sul Presidenzialismo, ossia l’elezione diretta del capo dello Stato, è favorevole il 46,6% degli intervistati, contrario il 36,8%. Non risponde il 16,6%.

Tra i favorevoli figurano il 77,5% degli elettori della Lega, il 73,9% di Fratelli d’Italia e il 70% dei sostenitori di Forza Italia. Favorevoli anche i sostenitori di Azione-Italia Viva: il 47,2% dice sì contro il 39,7% che esprime un giudizio negativo. Tra i contrari invece spiccano il 75% degli elettori di Alleanza verdi e Sinistra, seguiti dal 74% di quelli del Pd e dal 54% di +Europa.

Per quel che concerne invece il Premierato, ovvero il sistema che consente al presidente del Consiglio di avere più poteri, è favorevole il 42% degli intervistati, contrari il 32,4%, non risponde il 25,6%. Tra i favorevoli il 75% è rappresentato dagli elettori di Fratelli d’Italia, il 67,3% da quelli di Forza Italia e il 55% dai sostenitori della Lega. Anche qui esprimono un giudizio positivo pure gli elettori di Azione-Italia Viva per il 58,5%, mentre il 18,9% si dice contrario. Tra i contrari si evidenziano l’84% degli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra, il 62,2% di quelli del Pd e il 54% di +Europa.