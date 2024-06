Riforme: tensione in Senato durante intervento meloniano Lisei, La Russa interviene più volte

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – Tensione in Senato, durante l’intervento in dichiarazione di voto del meloniano Marco Lisei sul ddl Casellati. Alle opposizioni non vanno giù le parole del senatore di maggioranza, che assicura come i poteri del Capo dello Stato “restano pressoché intatti”. Più volte il presidente Ignazio La Russa è intervenuto per chiedere di far parlare il senatore Lisei. Prima rivolto alla senatrice del Pd, Malpezzi, poi diretto al senatore Licheri, richiamandolo all’ordine. Poi un richiamo arriva anche al meloniano Zaffini.