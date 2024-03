Riforme: terminati lavori Commissione Senato su premierato, si riprende domani

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Sono terminate per oggi le votazioni degli emendamenti al ddl Casellati, in Commissione Affari costituzionali del Senato, dove è in discussione in testo che punta a introdurre il premierato in Italia. I lavori, sospesi per un impegno del ministro per le riforme, Elisabetta Casellati, riprenderanno domani con l’esame delle restanti modifiche all’art.2 presentate dai gruppi.