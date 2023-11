Riforme: Zaia, ‘nessuno scambio prigionieri autonomia-premierato, obiettivo 2024’

Novembre 19, 2023

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Verosimilmente, se non ci saranno nuovi inconvenienti nel panorama geopolitico internazionale e se il Parlamento potrà lavorare con serenità e senza occuparsi di altri fatti gravi, penso che la partita dell’autonomia sia la partita del 2024. Dico anche che se non ci fosse l’autonomia, se non esistesse questo tema in Italia, io sarei comunque un fervido sostenitore del premierato. Per cui non vedo nessun antagonismo o scambio dei prigionieri, tra virgolette, come qualcuno vorrebbe far credere, tra autonomia e premierato. Sono due pilastri del contratto di governo e con coerenza devono essere portati avanti, ovviamente nel rispetto delle procedure”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il presidente della regione Veneto Luca Zaia.