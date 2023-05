Riforme: Zaratti (AVS), ‘maggioranza allo sbando, siamo già a minacce Calderoli’

Maggio 15, 2023

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “L’unica cosa certa è che vogliono calpestare la nostra Carta costituzionale che noi invece difenderemo con le unghie e con i denti. Per il resto sembra che la maggioranza sia allo sbando: vogliono fare le riforme, non sanno come, ogni giorno tirano fuori dal cilindro un’idea, oggi quella della presidente-governatore, e in ogni caso siamo già alle minacce del ministro Calderoli che dice di volersi dimettere se non passerà la sua autonomia differenziata. Naturalmente noi speriamo che passerà dalle parole ai fatti perché crediamo che la sua proposta non abbia niente a che fare con l’autonomia dei territori piuttosto con la volontà di spaccare l’Italia”. Lo afferma il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti.