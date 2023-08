Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Matteo Renzi sta facendo un bel regalo a Meloni. Rilancia la proposta segnata da un populismo autoritario di eleggere il presidente del Consiglio, già bocciata dagli italiani, per andare incontro all’impasse della destra sulle riforme. Dice di essere disponibile a discuterla ad agosto: l’importante è che non lo faccia con gli amici del Twiga”. Così il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti.