Riforme: Zedda (Fdi), ‘attacchi scomposti a La Russa, opposizioni si rassegnino’

21 Ottobre 2024

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Oggi assistiamo ad attacchi pretestuosi e scomposti da parte di Elly Schlein e dalla sinistra contro il presidente La Russa. Le opposizioni non spendono neppure una parola per il caso della mail del magistrato Patarnello e, senza la più minima vergogna, preferiscono gettare fango sul presidente del Senato. Ricordo a Schlein e ‘compagni’ che se leggessero meglio l’intervista da lui rilasciata a Repubblica, scoprirebbero che i toni di La Russa sono pacati e in linea con quanto dichiarato da Mattarella. Auspicare una riforma della giustizia condivisa tra maggioranza, opposizione e magistratura è del tutto coerente con il rispetto delle istituzioni e con il programma del centrodestra. Le opposizioni si rassegnino: il governo Meloni, forte del mandato popolare, riformerà una giustizia farraginosa per renderla sempre più efficiente e libera dalla logica delle correnti”. Lo dichiara il vicepresidente di Fratelli d’Italia in Senato, Antonella Zedda.