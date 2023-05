Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Che senso ha dire ‘facciamo le riforme, riscriviamo insieme le regole, ma tanto se non siete d’accordo le decidiamo noi ugualmente’? Nelle democrazie occidentali chi ha la maggioranza governa, non comanda. Soprattutto quando si parla di regole”. Lo scrive in un tweet Nicola Zingaretti, deputato Pd.