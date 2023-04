Riformista: Calenda, ‘non sarà il giornale del Terzo Polo, Renzi? Sarà bravo’**

Aprile 5, 2023

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Renzi sarà molto bravo a fare questo lavoro. Lui ha delle attività di natura di business e culturale e entro questi sarà anche il direttore del Riformista. Sta facendo altre cose insieme alla politica. Mi ha chiamato per dirmelo. E se rilancia un giornale sono contento. Dopodichè non è il giornale del Terzo Polo e non rappresenterà la linea del Terzo Polo”. Così Carlo Calenda a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi. “Nel terzo Polo c’è una leadership e un gruppo dirigente, Renzi ha fatto una scelta differente. Poi ci sentiamo e credo che Renzi su certe cose, sulla politica sia tra i più svegli che ci siano”.