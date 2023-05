Riformista: duetto Fiorello-Renzi per il lancio, ‘sarà venduto negli Autogrill?’

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag (Adnkronos) – Un duetto inedito, di prima mattina, per il lancio del nuovo ‘Riformista’. Fiorello, in diretta con il suo ‘Viva Rai2’, ha chiamato al telefono Matteo Renzi. Ne è nato uno scambio di battute serrato. “Chiamiamo Renzi. Vediamo, ieri Di Maio non ha risposto…”, attacca lo show man componendo il numero. “Il paragone don Di Maio no, ho querelato per meno!”, replica subito l’ex premier che, evidentemente, era davanti alla Tv.

“Molliamo la politica?”, chiede subito Fiorello. “Ti piacerebbe, piacerebbe a tanti: la maggioranza”, risponde Renzi che ne approfitta per chiedere una intervista all’interlocutore. “Ci sarà un inserto ‘tutto Calenda?'”, incalza Fiorello. “Sì, minuto per minuto!”, replica l’ex premier.

C’è anche spazio per le questioni di attualità politica: “La Meloni ha fatto un decreto neanche male, ci ha messo anche cose positive. Dopo di che ha esagerato con il più grande taglio di tasse”, dice Renzi tentando una imitazione della premier. La chiusura è fulminante, con Fiorello che chiede: “Il Riformista sarà venduto negli Autogrill?”. E Renzi, pronto: “Sì. Dagli agenti dei Servizi segreti”.