Riformista: Renzi, ‘in rampa di lancio, il 2 maggio il primo numero’

Aprile 26, 2023

Roma, 26 apr (Adnkronos) – “Il Riformista è ormai sulla rampa di lancio. Spero che vi piacerà la grafica ideata da Giovanni Sasso e dagli amici di Proforma. E spero che troverete interessanti alcune novità”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Ad esempio nel paginone centrale tutti i giorni ci sarà un tema su cui discutere. Perché in tempi di slogan e pensieri liquidi avere uno spazio per dialogare, confrontarsi, persino litigare è per noi decisivo -spiega il leader di Iv-. Nelle prossime ore vi racconterò alcune curiosità sulle nostre idee per questa avventura ma già da adesso vi dico che sabato mattina, sabato 30, saremo in diretta sui social dalla redazione mentre costruiremo insieme il numero zero”.

“Per vedere invece il primo numero l’appuntamento è per martedì 2 maggio quando su Rai1 alle 20.30 mostrerò a Bruno Vespa e a tutti voi la prima copia fresca di stampa. Insomma: ci siamo. E grazie a chi sta continuando a scrivere idee per il giornale”, aggiunge Renzi.