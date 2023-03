Rigopiano: Marsilio, ‘con Meloni incontro toccante, terrorizzati da rischio prescrizione’**

Marzo 30, 2023

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Con il premier Giorgia Meloni “è stato un incontro cordiale e anche molto toccante sotto il profilo umano. La tragedia di Rigopiano è stata davvero unica nel suo genere e c’è grande amarezza, e anche preoccupazione, per il fatto che ci sono voluti praticamente sei anni per arrivare al primo grado di giudizio nonostante un rito abbreviato. Ora a causa delle esiguità delle condanne, della derubricazione dei capi di accusa, è scattata una prescrizione più breve: si rischia tra un anno e pochi mesi di trovarsi tutto prescritto. E il terrore, legittimo, di tutti i familiari delle vittime ma anche nostro, è che un processo del genere possa finire in prescrizione: sarebbe davvero una beffa inaccettabile”. Lo dice il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro della delegazione dei superstiti e dei famigliari delle vittime di Rigopiano con il presidente del Consiglio.

“Ora, al di là delle sentenze che non siamo chiamati a giudicare nel merito perché il potere giudiziario deve essere lasciato libero di determinarsi senza influenze politiche – prosegue Marsilio – nel doveroso rispetto dell’autonomia della magistratura, noi ci impegneremo per fare in modo che il processo di appello avvenga nei tempi più stretti possibili, e io chiederò personalmente un incontro alla presidente della Corte d’appello dell’Aquila, Fabrizia Francabandera, perché si garantisca un processo con tempi a tambur battente, e non con udienze ogni due mesi. Quando si è voluto si è fatto, e confido che collaborerà pienamente per fare in modo che questo processo possa arrivare a conclusione in tempi utili, per arrivare a una verità e a una giustizia che si possano chiamare tali.

“La premier si è commossa quando ha ricevuto la lettera” della piccola Gaia, 11 anni, che nella strage di Rigopiano ha perso la mamma, “ha mostrato la sua tipica umanità anche in questa occasione. Ma d’altronde è difficile non commuoversi quando vedi padri, vedovi che ti scrivono una lettera, o mamme che non riescono a capacitarsi delle perdita dei propri figli. È chiaro che sono incontri molto toccanti”, ha rimarcato il governatore.