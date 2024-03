Rimini: intitolata rotonda a Igino Righetti, Mattarella ricorda contributo a radici Repubblica

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Igino Righetti è stato una figura determinante del movimento cattolico del Novecento, per la costruzione di una coscienza civica e culturale in grado di contrastare la violenza e i metodi oppressivi del regime fascista. Nel giorno in cui la città di Rimini rende omaggio alla sua testimonianza, con la cerimonia di intitolazione di una rotonda, mi è grato rivolgere un saluto a tutti i presenti, a lei sindaco e all’Amministrazione comunale, esprimendo apprezzamento per questa iniziativa che intende mantenere viva la memoria del lascito morale e civile di Igino Righetti che ‘Non ha potuto vedere l’alba della Repubblica, eppure seppe contribuire alle sue radici'”. Lo sottolinea in un messaggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Nella sua opera di docente universitario, di presidente della Fuci, nell’impegno per il Movimento laureati cattolici, Righetti -scrive ancora il Capo dello Stato- è stato promotore di solidarietà, inclusione e partecipazione, principi che sono tuttora a fondamento delle democrazie, dello Stato di diritto e del pluralismo, all’insegna del rispetto della dignità umana e dell’eguaglianza, elementi alla base dei diritti e delle libertà sanciti dalla Costituzione”.