Rimini: scoperti 7 lavoratori in nero in 4 esercizi commerciali

Rimini, 7 feb. (Adnkronos) – Prosegue l’azione di controllo economico del territorio del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini nel settore del sommerso da lavoro, per tutelare gli operatori corretti, dalla concorrenza sleale esercitata dalle imprese che non rispettano le regole. Dall’inizio dell’anno il Gruppo di Rimini, sulla base delle direttive impartite dal Comando Provinciale, ha portato a termine alcune attività ispettive avviate lo scorso autunno nei confronti di imprese operanti nel Comune di Rimini in vari settori economici che hanno consentito di accertare l’impiego di 9 lavoratori irregolari di cui 7 completamente in nero e 2 retribuiti in contanti e senza che fosse stato comunicato il lavoro intermittente.

In particolare, le operazioni hanno interessato una piadineria di Rimini dove è stata trovata una commessa risultata in nero da più di un mese, che percepiva la retribuzione in contanti e non con mezzi tracciabili come invece previsto dalla legge. I successivi riscontri documentali hanno fatto emergere che anche un’altra commessa della stessa attività commerciale, prima di essere assunta con contratto a chiamata, aveva lavorato per un periodo in nero. Una volta assunta, il datore di lavoro, più volte l’ha impiegata irregolarmente, omettendo di effettuare la comunicazione preventiva prevista per il lavoro a chiamata. In un hotel di Marebello sono stati scoperti tre lavoratori in nero, mentre in un ristorante-pizzeria di Rivazzurra, ne è stato scoperto un altro che svolgeva le mansioni di pizzaiolo, oltre a un cameriere risultato irregolare, in quanto le ore lavorate erano maggiori rispetto a quelle registrate sul libro unico del lavoro.

Infine, presso il Gros di Rimini è stato identificato un ulteriore lavoratore in nero operante in un magazzino esercente l’attività di logistica. Per tutti gli esercizi menzionati è stata effettuata la comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro di Rimini, ai fini della sospensione dell’attività imprenditoriale, per aver impiegato lavoratori in nero nella misura pari e/o superiore al 10% del personale presente all’atto dell’accesso. Complessivamente, sono state comminate sanzioni amministrative che possono arrivare, nel massimo, a oltre 45 mila euro.