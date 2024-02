Rio Tinto: utile 2023 -19% a causa ricavi deboli e taglia dividendi

Febbraio 21, 2024

Londra, 21 feb. (Adnkronos/Dpa) – Il colosso minerario anglo-australiano Rio Tinto ha riferito mercoledì che il suo utile netto per l’anno fiscale 2023 è sceso del 19% a 10,06 miliardi di dollari rispetto ai 12,39 miliardi di dollari dello scorso anno, e ha affermato che i suoi pagamenti agli azionisti sarebbero diminuiti. Gli utili sottostanti sono stati di 11,8 miliardi di dollari, rispetto ai 13,4 miliardi di dollari di un anno fa. L’Ebitda sottostante di 23,89 miliardi di dollari è diminuito del 9% rispetto ai 26,27 miliardi di dollari dello scorso anno. Anche il fatturato consolidato è sceso del 3% a 54,04 miliardi di dollari rispetto ai 55,55 miliardi di dollari dello scorso anno.

Nel 2023, la produzione complessiva equivalente di rame è cresciuta di oltre il 3%. Inoltre, la società ha annunciato un dividendo ordinario per l’intero anno di 435 centesimi di dollaro per azione, in calo del 12% rispetto all’anno precedente. Guardando al futuro per l’anno fiscale 2024, la società prevede spedizioni di minerale di ferro Pilbara da 323 a 338 milioni di tonnellate, rispetto ai 331,8 milioni di tonnellate dell’anno precedente.