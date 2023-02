Rio Tinto: utile -41% a 12,42 mld di dollari in anno fiscale 2022

Febbraio 22, 2023

Londra, 22 feb. (Adnkronos/Dpa) – Il gigante minerario anglo-australiano Rio Tinto ha visto l’utile al netto delle imposte scendere del 41% a 12,42 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2022, un calo significativo rispetto ai 21,09 miliardi di dollari dello scorso anno. L’utile per azione sottostante è sceso a 819,6 centesimi, in calo del 38% rispetto ai 1.321,1 centesimi dell’anno scorso, secondo i risultati comunicati mercoledì.

Nel frattempo, l’utile sottostante al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (Ebitda) è sceso del 30% a 26,27 miliardi di dollari.

Anche il fatturato consolidato di Rio Tinto è sceso del 13% a 55,55 miliardi di dollari rispetto ai 63,50 miliardi di dollari di un anno fa.