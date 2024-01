Riva: Abodi, ‘piangiamo uomo che rappresentava calcio di altri tempi’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Cosa rappresenta una figura come quella di Gigi Riva? Molto di più di ‘Rombo di Tuono’ che era una cifra tecnica che ha lasciato il segno anche nei numeri dei gol segnati e anche delle vittorie tutto sommato, ma piangiamo l’uomo, piangiamo comunque il professionista fedele a un calcio che sembra essere il calcio di altri tempi, in parte lo è. Io penso che il compito nostro è quello di tenere invece in vita la speranza che il calcio possa mantenere quella dimensione umana, quella dimensione di attaccamento ai colori ai quali teniamo tutti come appassionati di calcio, come tifosi del calcio e l’auspicio penso che si possa concretizzare anche con l’inizio dei lavori per lo stadio di Cagliari che sarà dedicato a Gigi Riva, cercare di coniugare il ricordo con il luogo dove il calcio continua e dove mi auguro continuino anche i sogni di un calcio come quello di Gigi Riva”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, al Tg1 ricordando Gigi Riva, scomparso oggi.