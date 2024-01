Riva: Malagò, ‘minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive in Italia’**

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, “invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per onorare la memoria di Gigi Riva”.