Riva: Malagò, ‘un mito, ci ha resi orgogliosi di essere italiani’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. – (Adnkronos) – “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di un uomo straordinario, incredibile campione in campo e fuoriclasse di eccezionale carisma nelle vesti di dirigente, un esempio di classe e capacità che ha dato voce al senso di appartenenza per il suo Paese. Gigi Riva è stato il simbolo del Cagliari, di una Regione, della Nazionale e di tutto il calcio azzurro”. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ricorda così Gigi Riva, scomparso oggi all’età di 79 anni. “Ricordo con emozione il momento della consegna del Collare d’oro, la massima onorificenza del nostro movimento, in campo, tra gli applausi infiniti della sua gente, di quel popolo che ha sempre onorato. Rimaniamo orfani di un Mito che ci ha reso orgogliosi di essere italiani”, aggiunge Malagò.