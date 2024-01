Riva: Signori, ‘grazie per tutti i consigli, orgoglioso di averti conosciuto’

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. – (Adnkronos) – “Onorato e orgoglioso di averti conosciuto, grazie per tutti i consigli che mi hai saputo dare. Riposa in pace Gigi”. Così su Instagram l’ex attaccante di Lazio e Nazionale Giuseppe Signori ricorda Gigi Riva, scomparso ieri all’età di 79 anni. Signori posta anche la foto in bianco e nero del gol di Riva contro la Germania Est, un colpo di testa in tuffo con il quale portò l’Italia ai Mondiali di Messico 1970.