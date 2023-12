Rivolta (Prénatal e Prg retail): “Welfare significa fare politiche sostegno per benessere dipendenti”

Dicembre 14, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Il welfare sta entrando sempre di più nelle aziende. Fare welfare significa inserire politiche di sostegno che riguardano il benessere dei dipendenti. Prénatal ha l’86% degli impiegati femminile quindi supportiamo l’ascolto e la flessibilità del genere femminile impiegato”. A dirlo Alberto Rivolta, ceo Prénatal & country manager Prg retail group, intervenendo al Palazzo dell’Informazione a Roma ‘Lavoro e welfare a misura di famiglia’, l’evento organizzato per il progetto Demografica dall’Adnkronos.

“Noi – spiega – abbiamo un programma di welfare molto sviluppato sia per le donne che per gli uomini. Ci sono diversi aspetti normativi ma per me conta come l’azienda intenda introdurre il concetto di welfare all’interno dell’azienda stessa”.

“Con il progetto Generazione G – ha ricordato – assieme al Moige abbiamo creato una rete di genitori esperti su tutto il territorio italiano che li supporti per 12 mesi con la loro esperienza e mettendo a disposizione beni utili per neogenitori e bambini”.