Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “#Welfair2023 la fiera dedicata al benessere e alla salute, rappresenta una straordinaria opportunità di dialogo per tutti gli attori del sistema-Sanità. Tecnologia, innovazione, telemedicina sono frontiere che, attraverso la sfida del Pnrr, dobbiamo essere in grado di cogliere al meglio. La Regione Lazio è pronta!”. Così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in un post su Facebook.