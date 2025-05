Rogo Primavalle: La Russa, ‘scomparsa Silvia Mattei, grati per testimonianza dignità e amore’ /Rpt

29 Maggio 2025

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Ho appreso con sincero e profondo dolore della scomparsa di Silvia Mattei, **sorella** di Virgilio e Stefano, due ragazzi di 22 e 8 anni, uccisi da alcuni militanti del gruppo di estrema sinistra Potere Operaio in un vile attentato incendiario nel 1973. Una tragedia che segnò per sempre la sua vita e quella della nostra comunità. Solo pochi giorni fa, mi sono recato nel quartiere di Primavalle per l’inaugurazione del murale dedicato alla memoria dei suoi fratelli: un momento carico di commozione, che oggi assume un significato ancora più intenso. Rivolgo le mie più sentite condoglianze, con rispetto e gratitudine per una testimonianza di dignità e amore che resterà per sempre”.