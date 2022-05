Maggio 16, 2022

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Allarme bomba questa mattina in via della Colonna Antonina, a due passi da Palazzo Chigi. A far scattare l’allarme – attorno alle 8.30 – il ritrovamento di una valigia abbandonata. Subito si sono attivati gli artificieri, chiamati all’azione dalla vigilanza che presta opera attorno alla sede del governo. L’allarme è rientrato rapidamente, la valigia era vuota.