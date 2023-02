Roma: allarme bomba in via dei Sabini, artificieri al lavoro nel cuore Capitale

Febbraio 16, 2023

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Allarme bomba in via dei Sabini, nel cuore di Roma, dove è stato rinvenuto un pacco sospetto. Gli artificieri sono a lavoro, tanto da dover spostare l’ingresso per i giornalisti alla conferenza stampa con i ministri Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario Alfredo Mantovano convocata al termine del Cdm. Proprio in via dei Sabini nel giugno del 1993, in piena stagione di autobombe della mafia, fu ritrovata una Fiat 500 imbottita di esplosivo.