Roma, anziana 94enne e il figlio trovati morti in casa a Labaro

Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Un’anziana di 94 anni e il figlio di 61 sono stati trovati morti nella loro casa in via del Labaro a Roma questa mattina poco prima delle 11 dagli agenti di una volante della polizia intervenuti per la segnalazione di cattivo odore. La donna è stata trovata sul letto mentre il figlio era riverso a terra. Sul letto è stato inoltre rinvenuto un fucile ma non è chiaro se sia stato usato. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica e le indagini della Squadra mobile di Roma per ricostruire la dinamica dei fatti.