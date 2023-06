Roma, bimba di un anno trovata morta in auto alla Cecchignola

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Una bimba di circa un anno è stata trovata morta in auto in via dei Fucilieri nella zona della Cecchignola, a Roma. La piccola è stata notata da un passante che ha chiamato i carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118.

Secondo le prime informazioni, la bambina doveva essere all’asilo e quindi l’ipotesi più probabile è che sia stata dimenticata nella vettura da uno dei genitori. Indagano i carabinieri della compagnia Eur. Si attende l’arrivo del medico legale sul posto. L’auto è stata sequestrata.