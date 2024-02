Roma: Boccia, ‘bruciare manichino atto vergognoso, solidarietà a Meloni’

Febbraio 23, 2024

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Siamo avversari politici, ci confrontiamo nel Paese, nelle piazze e in Parlamento ma nulla può giustificare gesti intollerabili in una democrazia. Bruciare un manichino che raffigura la premier è un atto vergognoso, che non può trovare alcuna cittadinanza nella nostra dialettica politica. A Giorgia Meloni vada la solidarietà mai personale e delle senatrici e dei senatori del Pd”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.