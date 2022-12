Roma: Calderoli, ‘approvare ordinamento per Capitale’**

Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Proseguire l’approfondimento per l’attuazione dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordinamento di Roma Capitale, valorizzando il lavoro svolto nella passata legislatura, in cui si era giunti all’approvazione di un testo presso questa commissione”. È l’auspicio espresso dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, illustrando le linee programmatiche del suo dicastero in commissione Affari costituzionali della Camera.