Roma, Callini (Municipio I): “Sovrintendenza dia parere negativo su antenne ‘coperte’”

2 Aprile 2025

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Ho convocato una commissione utile e doverosa che fa seguito alle nuove antenne sorte nel nostro territorio e che presentano una copertura molto ingombrante che deturpa lo skyline della città”. Così la presidente della commissione Ambiente, Lavori Pubblici, Mobilità e Rigenerazione Urbana del Municipio I Roma Centro Giulia Callini del Pd.

“Come sempre il Movimento 5 Stelle mistifica la realtà – continua Callini – Premesso che le antenne sono necessarie, è infatti di queste ore l’attivazione del primo blocco del 5g sulla linea A della metropolitana perché dobbiamo essere una Smart City all’avanguardia e connessa, abbiamo chiesto in commissione alla Sovrintendenza capitolina di dare parere negativo sulle antenne ‘coperte’ e lanciato l’ipotesi di un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati, dalle società di telefonia ai dipartimenti, dagli assessorati alla sovrintendenza e i municipi, per produrre un ‘catalogo’ delle antenne che impattino il meno possibile sullo skyline della città, soprattutto per quella parte di territorio che ha la maggior parte degli edifici in ‘carta qualità’ oltre che situati nel sito Unesco come il Municipio I Roma Centro”, prosegue la consigliera dem.

“La maggioranza ha proposto osservazioni a tutela del paesaggio e della salute non solo in sede di parere alla delibera sul regolamento antenne capitolino, ma anche in sede di parere alla delibera sulla modifica delle Nta è stato chiesto di ripristinare i commi 4 e 5 dell’art. 105. Infine, le osservazioni che il Movimento 5 stelle chiede al Municipio di proporre entro il 7 aprile, devono in realtà essere proposte dalle associazioni e dai cittadini interessati, con gli appositi moduli che si trovano sul sito del comune di Roma, proprio perché il Municipio, come ho detto, si è già espresso”, conclude.