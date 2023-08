Roma: cerca di impedire la chiusura della Metro, poi aggredisce i Cc, arrestato

Agosto 12, 2023

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Trambusto la scorsa notte in via Mattia Battistini, a Roma, nei pressi della fermata metropolitana dove un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica e senza alcun motivo, ha iniziato a creare problemi al personale addetto alla vigilanza privata, impedendo di chiudere i cancelli della stazione alla prevista ora di chiusura. E’ stato dato l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato. All’arrivo dei militari, l’uomo si è scagliato contro di loro prima verbalmente insultandoli, poi colpendoli con calci e pugni.

I Carabinieri, che hanno riportato lievi contusioni, sono riusciti a bloccarlo. Si tratta di un 55enne romeno, senza fissa dimora, arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.