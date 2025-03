Roma, crolla palazzina dopo esplosione: uomo estratto vivo da macerie, si cercano altre persone – Foto e Video

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Una palazzina di tre piani è esplosa a Roma, intorno alle 8.30, in via Vitellia all’incrocio con via Pio Foà in zona Gianicolense, probabilmente a causa di una fuga di gas. (Foto– Video). Un uomo, di origini straniere, è stato estratto vivo dalle macerie . Al momento sono in corso le operazioni per verificare la presenza di eventuali altre persone.

“Eravamo ancora a letto, quando abbiamo sentito un botto pazzesco, mia madre si è spaventata ed è corsa sul terrazzo. Abbiamo capito subito che non era uno scontro tra macchine o qualcosa del genere, ma che si trattava di un’esplosione. C’era fumo che si alzava e poco dopo hanno chiuso la strada, e sono cominciati ad arrivare polizia, soccorsi ecc, a quel punto sentivamo solo rumori e sirene “. Così la testimonianza a caldo – affidata all’Adnkronos – di Giovanna, una residente della zona.

“Saranno state le 8.50, stavo passando l’aspirapolvere quando ho sentito un boato sordo. Sembrava una bomba. I vetri hanno tremato”, è il racconto che fa all’Adnkronos Liliana, residente di via Vitellia.