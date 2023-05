Roma, Dybala si allena in gruppo: speranze per il Leverkusen

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Oggi Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo, con l’obiettivo di scendere in campo all’Olimpico nella semifinale di andata Europa League della Roma contro il Bayer Leverkusen. L’argentino, fondamentale nello scacchiere di Josè Mourinho, ha risolto completamente il problema all’adduttore anche se deve ancora fare i conti con l’infortunio alla caviglia che non gli permette di dare il 100% in allenamento e che ieri non gli ha permesso di lavorare con i compagni. Grande attesa per domani sera, quando l’Olimpico vestirà giallorosso per spingere la squadra verso una finale che darebbe un senso alla stagione e terrebbe aperta la possibilità di centrare la qualificazione in Champions League.