Roma: Fi presenta adesioni Mussolini e Carpano, ‘faremo sentire nostra voce’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “La costituzione del gruppo consigliare di Forza Italia a Roma, l’adesione di Rachele Mussolini e Francesco Carpano, rappresentano una grande opportunità per fare politica su argomenti fondamentali, che riguardano la capitale del Paese, come la necessità di darle una struttura e un’efficienza che oggi non ha, perché è gestita con le stesse norme di un piccolo paese. Così non può funzionare, anche perché Roma è il volano dell’economia e del progresso in particolare del Lazio”. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dei consiglieri comunali di Roma, Rachele Mussolini e Francesco Carpano, che hanno aderito nei giorni scorsi a Forza Italia.

“Ora potremo far sentire la nostra voce su temi essenziali per i cittadini e anche strategici per il nostro partito. Siamo orgogliosi di questo risultato ma soprattutto siamo sempre più convinti che potremo raggiungere nuovi obiettivi”, ha aggiunto Barelli. Il neo consigliere azzurro Francesco Carpano ha sottolineato: “Il 4 novembre 2022, all’inizio della legislatura, il presidente dei deputati di Forza Italia ha presentato una proposta di legge molto importante, la proposta di riforma di Roma Capitale, che riguarda quello che secondo noi sta alla base del malessere di questa città, il fatto che oggi manca un’amministrazione a fianco dei cittadini. Questo è il grande tema della distribuzione dei poteri, delle risorse, delle competenze sul territorio della capitale”.

“Io mi auguro che si possa arrivare ad una riforma di Roma Capitale che avvicini il potere ai romani, che li renda più forti e liberi di scegliere. Questo è un per noi grande obiettivo. Guardando la nostra classe dirigente sul territorio e sono convinto che potremo contribuire a rendere Roma più vicina ai cittadini”, ha concluso.

“Abbiamo davvero trovato una casa accogliente – ha detto la consigliera Rachele Mussolini. Finalmente – ha aggiunto – daremo voce ai consiglieri municipali e a tutti coloro che hanno operato con grande difficoltà senza avere un riferimento. Abbiamo costituito il gruppo di Forza Italia in consiglio comunale e così potremo incidere con i consiglieri e con tutti i nostri riferimenti territoriali. Sono molto contenta, inizia una nuova vita politica all’alba dei miei 50 anni: lo faccio veramente con passione, perché credo nei valori di questo partito e mi rispecchio nella sua sensibilità. Faccio i complimenti al segretario nazionale azzurro, Antonio Tajani, perché è riuscito in un grande miracolo. Ora lavoriamo per continuare a crescere”, ha proseguito Mussolini.