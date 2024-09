Roma: Fontana, ‘vicino a Don Coluccia’

3 Settembre 2024

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Sono vicino a Don Antonio Coluccia a cui va la mia solidarietà per l’aggressione subita. Sono convinto che quanto avvenuto non fermerà la determinazione delle sue battaglie per la legalità e per dare prospettiva e futuro a tanti ragazzi che vivono in quartieri difficili. Grazie per il suo impegno”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.