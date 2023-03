Roma: incendio doloso in centro cinofilo ad Acilia, due misure**

Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – I carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno notificato un’ordinanza che dispone la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa il 16 marzo dal Tribunale di Roma, nei confronti di due uomini gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di tentato incendio e di incendio doloso ai danni di un centro cinofilo in via Giuseppe Molteni, in zona Acilia. Nel primo episodio, avvenuto la notte del 2 ottobre scorso, le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, avevano danneggiato soltanto il vano di accesso e il tendone esterno del centro. Sul posto fu rinvenuta della ‘diavolina’ accendi-fuoco. Nel secondo episodio, invece, la notte del 19 ottobre scorso, le fiamme danneggiarono la struttura del centro cinofilo senza, per fortuna, provocare feriti.

Scattate le indagini, i Carabinieri della Stazione di Acilia, coordinati dall Procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conzo, hanno iniziato ad analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, riuscendo ad intercettare un’auto e a risalire a due persone di 38 e 34 anni, gravemente indiziati di essere i responsabili. Dalle indagini, si ipotizza quale movente degli incendi, l’allontanamento dal centro del 38enne, in precedenza incaricato di tenere un corso come addestratore cinofilo.