Roma-Juventus 1-0, gol di Mancini

Marzo 5, 2023

(Adnkronos) – La Roma batte la Juventus per 1-0 nel match valido per la 25esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo permette ai giallorossi di salire a 47 punti e affiancare il Milan al quarto posto. I bianconeri, penalizzati di 15 punti, rimangono a quota 35. A decidere la sfida, il gol di Mancini al 53’ che fa saltare l’equilibrio dopo un primo tempo avaro di emozioni. La Roma si rende pericolosa in un paio di circostanze: al 20’ Spinazzola spreca un contropiede pericoloso, al 27’ Dybala chiama Szczesny alla parata con un sinistro insidioso. La Juve sonnecchia fino al 43’, quando Rabiot colpisce di testa e Rui Patricio devia sul palo.

La ripresa offre uno spettacolo più vivace, caratterizzato dal gol che Mancini realizza al 53’: conclusione di destro dal limite dell’area, 1-0. La Roma sfiora subito il raddoppio, è decisivo l’intervento di Cuadrado per arginare Spinazzola. Il colombiano su punizione scheggia il palo al 60’, mentre dall’altra parte Pellegrini al 62’ non inquadra la porta. I padroni di casa vanno vicinissimi al gol al 76’: colpo di testa di Smalling, altra parata eccellente di Szczesny. Non sbaglia nemmeno Rui Patricio, che all’80’ disinnesca il tiro di Di Maria. I bianconeri sfiorano il pareggio all’83’ quando una carambola in area capitolina, con tocco di Mancini, spedisce il pallone sul palo. La Roma congela il gioco, l’assedio finale della Juve – con Kean espulso pochi secondi dopo l’ingresso – non c’è: finisce 1-0.