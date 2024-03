Roma: Marrazzo (Partito Gay), ‘solidarietà a Casalino, sanzioni a omofobi’

Marzo 4, 2024

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Ho appena scritto a Rocco Casalino per dargli la solidarietà mia e del Partito Gay Lgbt+, per le offese omobitranfobiche che ha ricevuto. Se nel Comune di Roma verrà approvata la nostra delibera contro l’omobitransfobia, in assenza di una legge nazionale, gli autori di tali discriminazioni sarebbero almeno multati con 500 euro, come oggi avviene nel comune di Morterone (Lc) grazie al nostro assessore Andrea Grassi ed in altri 10 comuni in Italia tra cui Caltagirone (Ct) a maggioranza di centro sinistra. Invitiamo la maggioranza Capitolina a discutere al più presto la nostra delibera”. Così Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay LGBT+, solidale, ambientalista, liberale.