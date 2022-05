Maggio 18, 2022

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – La nuova area di imbarco dell’aeroporto di Fiumicino rappresenta “un elemento, una spinta per quell’ordito, quel tessuto di riassetto territoriale più moderno del nostro Paese e per quanto riguarda Romauno strumento essenziale per le sfide che la città ha davanti il Giubileo e l’auspicata Expo del 2030”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente all’inaugurazione del nuovo imbarco A dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.